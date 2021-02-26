ردت وزارة الخارجية السعودية على تقرير نشره البيت الأبيض يتعلق بعملية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وقالت الخارجية السعودية بأن "الرياض ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير الذي زُود به الكونغرس الأميركي بشأن مقتل جمال خاشقجي".



وأضافت الخارجية في بيان لها، أن "التقرير بشأن مقتل خاشقجي تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات غير الصحيحة".



وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين مساء يوم الجمعة، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.



وقال التقرير إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في 2018 وأمر بذلك على الأرجح.



وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي رأى خاشقجي تهديدا للمملكة ودعم العنف بشكل كبير.