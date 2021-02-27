بات من العسير الحصول على شهادة طبيب عيون معتمد لاجتياز استحقاق الحصول على رخص السياقة واستخراجها بالجهة الشرقية لولاية المدية.

وأوضح معلمو زهاء 60 مدرسة تعليم السياقة عبر دوائر بني سليمان، السواقي والقلب الكبير بأنه لم يعد في المتناول سوى طبيب عيون من مجموع خمسة أطباء كانوا معتمدين من قبل قطاع الصحة والسكان لتمكين زبائنهم من شهادات فحص النظر إتمام أجراء استحقاقات تسليمهم رخص السياقة سواء الجدد منهم أو الساعين إلى تجديد الرخص بعد نفاد صلاحية مدة استخدامها والذين أضطر العشرات منهم حسب أحد نقابيي مهنيي تعليم السياقة إلى قيادة مركباتهم برخصهم القديمة أو حتى من دونها عبر الطرق والمسالك الريفية أو الاجتنابية لتفادي التوقيفات والفحص المروري عبر الطرق المراقبة.

بسبب التأخر في الحصول على الشهادات الطبية لفحص النظر الناجم عن نقص الأطباء، حيث تم إشعار المديرية الولائية للنقل بأن ثلاثة أطباء معتمدين كانوا قد غادروا إما خارج دائرة الاختصاص الإقليمي لهم أو غيروا عملهم من القطاع العمومي بفتح عيادات خاصة.

ومن جهة أخرى بات مشترطا لدى السائقين الراغبين في الحصول على رخص بيومترية، اجتياز امتحان آخر لتمكينهم منها، وهو شرط تفرضه بلديات دون أخرى.