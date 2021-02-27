أنقذت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة ،اليوم السبت، 11 شخصا تعرضوا للاختناق بالغاز .

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن إسعافاتها تدخلت فجر اليوم على الساعة الثالثة وثلاثة وعشرين دقيقة (23:03)، لأجل إسعاف عائلة متكونة من 11شخصا اختنقوا بغاز أحادي الكربون، في منزلهم الواقع بعمارة في حي 700 مسكن،حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في عين المكان.

وأضاف البيان، أنه تم نقل الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 01 و52 سنة وأغلبهم أطفال إلى مستشفى سكيكدة على متن سيارات الإسعاف التابعة لمصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة.