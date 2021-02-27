كشفت وزارة الأوقاف المصرية عن شروطها لإقامة صلاة التراويح خلال رمضان المقبل.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم" فقد أكد نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، أن صلاة القيام في شهر رمضان المقبل ستقام وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

وأكد المسؤول المصري أن وزارته اشترطت لإقامة صلاة التراويح عدة شروط أهمها الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية، ومراعاة مسافات التباعد، وعدم إقامة أي موائد للإفطار.

كما شدد العيسوي أيضا على أن من أهم الشروط عدم السماح بالاعتكاف داخل المساجد، وعدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن من خاف من التجمع في مثل هذه الحالة وصلى التراويح في بيته فلا حرج عليه مطلقا، مؤكدا أن ذلك مستحب في تلك الظروف، إسهاما في تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان واحد.

يشار إلى أن حالة من الترقب بين المصريين كانت تنتظر قرارات الوزارة بخصوص صلاة التراويح، خاصة مع إغلاق المساجد خلال رمضان الماضي وعدم أدائهم لها باعتبارها إحدى شعائر هذا الشهر.