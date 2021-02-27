حول أعوان الحماية المدنية خمسة أشخاص من عائلة واحدة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الإستشفائية محمد بوضياف بعاصمة الولاية غليزان.

وقالت ذات المصالح بأن وحدة القطاع للحماية المدنية تدخلت في حدود الساعة الحادية عشر ليلا إثر حادث تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، وذلك على مستوى حي 760 مسكن ديانسي الانتصار غليزان، حيث تسبب في اختناق خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين رضيع يبلغ من السن أربعة أشهر و 68 سنة أصيبوا بضيق في التنفس.

وقدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان قبل نقلهم إلى مستشفى محمد بوضياف بمدينة غليزان