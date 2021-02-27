حجزت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية تمنراست 39.047 قرص لمنتجات صيدلانية مضرة بالصحة العمومية أدخلت عن طريق التهريب وتوقيف ثلاثة (3) أشخاص متورطين في هذه القضية، حسبما علم اليوم السبت لدى خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.

وتعود حيثيات القضية إلى استغلال معلومات تفيد بوجود محل تجاري بحي " تهقارت" بوسط مدينة تمنراست يمارس مالكه نشاط الاتجار بمواد صيدلانية مضرة بالصحة العمومية، حسب ذات المصدر. وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست ، ألقي القبض على ثلاثة متورطين في هذه القضية. وقدم الموقوفون أمام الجهات القضائية المختصة التي صدرت في حقهم حكما بسنة حبس غير نافذ، وغرامة مالية وفق ذات المصدر