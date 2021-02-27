تحدث الدولي الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم نادي السّد عن تتويج فريقه بلقب كأس قطر.

وقال بغداد في تصريحات صحفية عقب المواجهة: "..مبروك للسّد، تعبنا لم يذهب خسارة، اليوم الحمد الله الحظ كان معايا وسجلت هدفين، هذا التتويج جاء بفضل مجهودات اللاعبين والمدرب خلال التدريبات".

بونجاح قال بأنه فخور جدا لمتابعته من قبل الجماهير الجزائرية وأكد أنه يسعى دائما أن يقدم الأفضل ويشرفهم في قطر ونتمنى التتويج بكل الألقاب القادمة.

وتوج ابن الباهية وهران بلقب أفضل لاعب خلال لقاء النهائي.