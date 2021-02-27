صرح حاكم ولاية نيجر شمال وسط نيجيريا اليوم السبت، بأن مسلحين أطلقوا سراح 42 شخصا، بينهم 27 طالبا، كانوا قد خطفوهم من مدرسة داخلية في الولاية الأسبوع الماضي. يأتي ذلك بعد يوم من عملية اختطاف أخرى، نفذها مسلحون في شمال غرب البلاد، حيث خطفوا 317 طالبة من مدرسة جانجيبي الحكومية الثانوية العلمية للبنات.

وونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن انتشار حوادث الخطف يرجع في جانب منه إلى المبالغ الكبيرة التي تدفعها الحكومة مقابل الإفراج عن الأطفال، وهو ما تنفيه الحكومة.