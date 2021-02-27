توفي سبعة أشخاص وأصيب 390 آخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، إثر حوادث مرور وقعت بعدة ولايات خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به، اليوم السبت، مصالح الحماية المدنية.

وفي إطار نشاطاتها قامت ذات المصالح بتقديم الإسعافات الأولية لـ 38 شخصا مختنقين على إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة ومسخنات المياه داخل المنازل عبر عدة ولايات، حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان ثم تحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

وبخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ103 عمليات تحسيسية عبر 21 ولاية (60 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ92 عملية تعقيم عبر 20 ولاية (50 بلدية)،عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 433 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 82 سيارة إسعاف و 49 شاحنة إطفاء.

وفي سياق متصل، تدخلت مصالح الحماية المدنية لأجل إخماد 7 حرائق حضرية في كل من ولايات الجزائر، عين تموشنت، أدرار، المدية، برج بوعريريج والمسيلة، أدت هذه الحرائق إلى إصابة 6 طالبات بصدمة وشخص واحد بصعوبة في التنفس على إثر حريقين (2) بولاية الجزائر، وإصابة ثلاثة أشخاص بصعوبة في التنفس جراء الدخان على مستوى ولاية المسيلة إثر حريق حضري، حيث تم التكفل بالضحايا ونقلهم إلى القطاع الصحي.

كما قامت مصالح الحماية المدنية لولاية باتنة بتدخل على إثر انفجار غاز المدينة متبوع بحريق بمسكن ببلدية وادي الماء، مخلفا إصابة شخص واحد (1) بحروق من الدرجة الثانية، تم إسعاف الضحية في عين المكان ونقله إلى مستشفى مروانة.