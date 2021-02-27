تدخل أعوان المركز المتقدم بدعم من الوحدة الرئيسية وفرقة التدخل في الأماكن الوعرة للحماية المدنية بڨالمة، فجر اليوم السبت، بمشتة "كولمة" بإقليم بلدية بن جراح، لأجل انتشال جثتي شابين يبلغان من العمر 35 و38 سنة، من جوف مغارة بعمق 16 مترا، حسبما أفادت به خلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة.

العملية التي أشرف عليها المدير الولائي للحماية المدنية بڨالمة، الرائد محمد بن عودة، تمت في حدود الساعة 03 صباحا و27 دقيقة بالمشتة سالفة الذكر.

وقد انتشلت فرقة الحماية المدنية جثتي شخصين "ي.ر" و"ب.ب"، فيما تمّ تقديم الإسعافات الأولية لشخص ثالث الذي وُجد مصدوما، حسب المصادر نفسها .

وحسب الحماية المدنية، فإنّ الضحيتين المتوفيتين، هلكتا بعد استنشاق غاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من مولد كهربائي، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التشريح القانونية. وقد تمّ نقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي بعاصمة الولاية، كما فتحت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك ببن جراح تحقيقا في الحادثة المروعة التي اهتز لها سكان بن جراح وڨالمة صباح اليوم .