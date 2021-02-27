حذر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اليوم السبت، من مؤامرة يقودها التيار العلماني الذي وصفه بالإقصائي.

وقال مقري خلال ندوة صحفية نشطها بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي اليوم، هذا التيار يريد فرض مرحلة انتقالية لقلب المعادلة، والصندوق ليس لصالحهم.

وأكد رئيس حمس أن مناضلي وقيادات تشكيلته السياسية أول الدعاة والمشاركين في مسيرات الحراك الشعبي، مضيفا: "لا يوجد أي حزب نزل الشارع غيرنا وقتها في الجمعة الأولى للحراك".

وأشار مقري إلى شعار "مدنية ماشي عسكرية"، حيث قال إن حمس من طالبت بتمدين العمل السياسي منذ تأسيسها.