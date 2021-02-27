انطلقت ظهر اليوم السبت، مسيرة حاشدة شارك فيها عدد كبير من أنصار حركة النهضة الإسلامية بشارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة تونس، دفاعا عن ما اعتبرته الحركة شرعية المؤسسات والدستور.

وأطلقت حركة النهضة على هذه المسيرة "مسيرة الثبات والدفاع عن المؤسسات"، ورفع المشاركون فيها شعارات تدافع عن الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وشهدت المسيرة تعزيزات أمنية مكثفة رافقها إغلاق لعدد من الشوارع الرئيسية لتونس العاصمة على غرار إغلاق الطرق المؤدية لمنطقة "مونبليزير" وشارع محمد الخامس وشارع خير الدين باشا، ما تسبب في تعطل حركة المرور.

وكانت حركة النهضة أوضحت في بيان لها، صباح اليوم السبت، أن المسيرة تأتي للتعبير عن القلق الذي يساور كل التونسيين حول ارتفاع درجة المناكفات السياسية والخطابات العدائية بين الفرقاء السياسيين، وعدم إبلاء هموم المواطن وأوضاع البلاد الأولوية المطلقة.

وبالتوازي مع هذه المسيرة، دعا حزب العمال (حزب يساري معارض) أنصاره إلى الخروج في مسيرة أيضا بشارع الحبيب بورقيبة للتعبير عن رفضه للأوضاع الاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية.

يشار إلى أن تونس تعيش منذ قرابة شهر على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي الماضي، أمام تواصل احتراز الرئيس التونسي، قيس سعيد، على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء، الذي قال إنهم تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة ، هشام المشيشي.