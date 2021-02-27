سينحصر التنافس على منصب رئاسة الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة، خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية المقرر عقدها يوم الخميس المقبل بالجزائر العاصمة، بين ثلاثة مترشحين.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن كل من حمزة دغدغ رئيس الهيئة الفدرالية بالنيابة وحكم دولي، قارة شكيب رئيس رابطة البليدة و رشيد خلافي عضو مكتب في نادي أبطال المحمدية سيخوضون غمار السباق.

و في سياق متصل،سيتنافس 13 مترشحا على عضوية المكتب الفدرالي الذي يضم سبعة مقاعد.

نفس المصدر أكد أن فترة إيداع الترشيحات قد حددت من الأحد 21 إلى الخميس 25 فيفري في الوقت الذي لم يستقبل فيه أي طعن.

و يشغل حمزة دغدغ منصب رئيس اتحادية المصارعة بالنيابة بعد وفاة رابح شباح يوم 8 ديسمبر الماضي، بعد ترأسه لعهدتين أولمبيتين (2013-2016 و 2017-2020).