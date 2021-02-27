كشف الملازم يوسف عبدات المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أن إسعافات الوحدة الثانوية ببلدية سور الغزلان تدخلت اليوم في حدود منتصف النهار وخمس دقائق من أجل حادث اختناق أفراد عائلة بغاز أحادي اكسيد الكربون.

وحسب ذات المصدر فإن المختنقين بالغاز يقطنون بحي المحطة بلدية سور الغزلان 45 كلم جنوب مقر ولاية البويرة.

وتم تقديم الإسعافات الأولية لأربعة أشخاص وهم امرأة تبلغ من العمر 38 سنة وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و 14 سنة في عين المكان قبل نقلهم إلى مستشفى سور الغزلان.