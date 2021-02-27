سجلت مصالح الأمن وأسرة التربية وجمعية أولياء التلاميذ، اختفاء جديدا لتلميذة ثانوية، نهاية الأسبوع بمدينة موزاية، ما تزال التحريات تتقصى للعثور عليها سالمة، وهو الحدث الثاني الذي تعالجه مصالح الأمن في أقل من أسبوع.

وأفادت المعلومات المتوفرة لدى "الخبر"، أن الفتاة اتصلت آخر مرة بوالدها الخميس الماضي، للعودة إلى منزلها العائلي بأحد الأحياء بالجوار، وحينما حضر بموقف الحافلات اتصل بها أكثر من مرة إلا أن هاتف ابنته كان خارج الخدمة، وظن في الأول أن بطارية الهاتف نفذ شحنها، أو أنها عادت مع زميلاتها في الحافلة، لكن محاولاته باءت بالفشل، ليقوم بالتبليغ عن الحادث رسميا لدى مصالح الأمن التي باشرت في الحين تحرياتها، وهو الحادث الثاني الذي عالجته عناصر الأمن في أقل من أسبوع، بعد حادث اختفاء طالبة جامعية تنحدر من حي شعبي ببوعرفة .

من جانبه، كشف المتحدث باسم جمعية أولياء التلاميذ مصطفى بن قاسي لـ"الخبر" أنه هذه الظاهرة أصبحت تتكرر في مناسبات عديدة عند توزيع نقاط الامتحانات والمعدلات، إضافة إلى مرور هؤلاء بفترة المراهقة، مضيفا أن الأولياء ملزمون بالتقرب كثيرا من أبنائهم والتحاور معهم لمعرفة ما يجول في خواطرهم ومعالجة أي إشكال في الحين، وأن لا يهملوا هذه المسألة خصوصا مع الضغط الكبير، الناجم عن فترة الحجر المنزلي وانعكاسه على نفسيات هذه الشريحة الهشة.