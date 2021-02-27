سجلت الجزائر 155 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 183 إصابة في حصيلة أمس الجمعة، حسبما أفاد اليوم السبت الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة رصد و تحري الجائحة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره في الجزائر أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 112.960حالة.

و أضاف المصدر تسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس، خلال نفس الفترة،ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 2979 وفاة.

فيما تماثل 134 مريضا للشفاء، لينتقل العدد الإجمالي لحالات التشافي من الفيروس إلى 77.976 حالة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، يتواجد حاليا 18 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف الدكتور فورار أن 16 ولاية سجلت أقل من 9 حالات،27 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات .