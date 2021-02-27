تتواصل عملية البحث عن الشاب بن شنان فكري المفقود في غابة كانستال بإقليم بلدية بئر الجير في ولاية وهران.

وأكد بيان لمديرية الحماية المدنية ولاية وهران أنه تم تسخير إمكانيات بشرية ومادية خلال هذه العملية تمثلت في الفرقة السينوتقنية للكلاب المدربة متكونة من ثلاثة مدربين وثلاثة كلاب، إضافة إلى فرقة البحث والتدخل في الأماكن الصعبة والوعرة و 100 عون تدخل بمختلف الرتب.

وأضاف نفس البيان أن عملية البحث جارية تحت إشراف المدير الولائي للحماية المدنية العقيد سويكي محفوظ بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني.

وكان الطالب الجامعي البالغ من العمر 24 سنة المعروف باسم "فكرينيو"، والذي يتابع الدراسة في جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا واشتهر في السنوات الأخيرة بفيديوهاته الساخرة والهزلية، قد اختفى منذ صباح الأربعاء الماضي، في محيط غابة كاناستال شرقي مدينة وهران.