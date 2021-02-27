حث صندوق النقد الدولي تونس على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي، مما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة.



وقالت المنظمة الدولية في بيان إن السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف، فيما توقعت أن يتعافى نمو إجمالي الناتج الخام مسجلا 3,8 بالمئة في 2021 مع بدء انحسار جائحة كورونا.



وقال صندوق النقد الدولي إن فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ حوالي 17,6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.