أكدت إدارة مولودية وهران أنها ستتقدم بطعن على الطرد الذي تحصل عليه لاعبها ملال بن عمار خلال مواجهة نادي بارادو، اليوم السبت.

وعبرت الإدارة الوهرانية خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" عن "استنكارها الشديد لما حدث في مباراة الجولة الخامسة عشر أمام فريق بارادو، بعد طرد اللاعب ملال غير المستحق في لقطة ضربة الجزاء الشرعية وهو ما أكدته لقطات التلفزيون الجزائري عدة مرات".

وأضافت إدارة الحمراوة "تؤكد إدارة النادي بقيادة رئيس الفريق الطيب محياوي أنها ستتقدم بطعن لدى الجهات المختصة كما كان عليه الحال في قضية اللاعب مصمودي".

وسبق للجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم إلغاء البطاقة الحمراء التي تحصل عليها لاعب "الحمراوة" بوعلام مصمودي خلال مواجهة اتحاد الجزائر بعد الطعن الذي تقدمت به إدارة المولودية الوهرانية.

وختم بيان النادي الوهراني "تؤكد إدارة النادي أنها ترفض هذه الممارسات مستقبلا جملة تفصيلاً خاصة أن الفريق تأثر كثيرا من الأخطاء التحكيمية منذ انطلاق الموسم، وهو ما أثر في نتائج بعض المباريات لفريقنا".