قال وزير الدفاع الصهيوني، بيني غانتس، اليوم السبت، إن "تقييمه المبدئي" هو أن إيران مسؤولة عن الانفجار الذي استهدف سفينة مملوكة لشركة صهيونية في خليج عمان، فجر الجمعة.

أوضح غانتس خلال لقاء صحفي أن التقييم المبدئي يسير في طريقه نحو إيران، باعتبارها المسؤولة عن تفجير السفينة "هيل يسري"، المملوكة لرجل الأعمال الصهيوني رامي أونغر.

ونقلت القناة العبرية "كان" أن تقديرات أجهزة الأمن تشير إلى أن الحديث يدور عن عمل انتقامي إيراني، وأن هناك بالفعل اقتراحات أو تقديرات تنحو نحو هذا الاتجاه.

وكان مالك السفينة، رامي أونغر، قد قال إنه "لا يعلم هل هناك علاقة بما تعرضت له سفينته والتوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة، أو لأن ملكية السفينة صهيونية"، مشيرا إلى أن السفينة كانت في طريقها من موانئ السعودية إلى سنغافورة وقد تعرضت للانفجار قبالة السواحل العمانية.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عُمان الخميس، مؤكدا أن "التحقيقات جارية والسفينة في أمان والطاقم بخير".