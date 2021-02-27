



أفاد مدير معهد باستور الجزائر، الدكتور فوزي درار، اليوم السبت، بتعافي أحد المواطنين المصابين بالسلالة البريطانية المتحورة لفيروس كورونا، في حين أشار إلى أن مصابا آخر يخضع حاليا إلى “متابعة دقيقة ومستمرة”.



وأضاف مدير معهد باستور، في تصريح للتلفزيون الجزائري، أن مصالحه بصدد “إجراء تحاليل” على الأشخاص الذين كانوا في اتصال مباشر مع هاتين الحالتين، موضحا أن هدف السلطات العمومية في البلاد هو منع انتشار هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا.



وفي هذا الصدد دعا الدكتور فوزي درار جميع المواطنين إلى ضرورة “التحلي بالحيطة والحذر والالتزام بإجراءات الوقاية من هذا الوباء”



