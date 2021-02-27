تقوم مصالح الحماية المدنية لولاية ميلة في هذه الأثناء بالبحث عن شخص مجهول الهوية يشتبه سقوطه بحوض سد بني هارون، حسب ما ورد اليوم السبت في بيان لذات السلك النظامي.



و أوضح البيان بأن عملية البحث قد انطلقت فور وصول نداء مفاده الاشتباه في سقوط شخص من جسر وادي الذيب المحاذي لسد بني هـارون لتتدخل الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالقرارم قوقة عن طريق زورق مطاطي و غطاسين اثنين (2).



و يرتقب التحاق عناصر دعم من ولايتي جيجل و سكيكدة بما مجموعه 4 غطاسين لكل ولاية و زورقين مطاطيين لتكثيف البحث وتوسيع نطاقه، وفق ما ذكره ذات المصدر.