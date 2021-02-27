انطلقت السبت، الاحتفالات المخلدة للذكرى الخامسة والأربعين لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بولاية آوسرد بمخيمات اللاجئين الصحراويين بحضور وفد جزائري يضم عدد من اعضاء مجلس الامة واتحاد النساء وحزب جبهة التحرير الوطني الى جانب أعضاء الحكومة الصحراوية ووفود من مختلف الدول. الصديقة للشعب الصحراوي.



وقام رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو " إبراهيم غالي" بإعطاء إشارة انطلاق الاحتفالات المخلدة للحدث برفع العلم الصحراوي ، ثم فتش الوحدات المستعرضة من مختلف وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي.



كما رحبت والية ولاية آوسرد بالمشاركين مؤكدة أن المشروع الذي يحتفل به الشعب الصحراوي في ذكراه الخامسة والاربعين، ما كاد ينطلق حتى حاصرته قوى الظلم والطغيان محاولة إجهاض هذا المشروع، الامر الدي جعل الشعب يقاوم ويواصل كفاحه , وشهد الاحتفال استعراض تشكيلات من وحدات لواء الإحتياط والدعم ومربعات من المجتمع المدني تضم لوحات فلكلورية تمثل مختلف مؤسسات الدولة وتبرز مختلف جوانب الحياة التي عايشها الشعب الصحراوي خلال مسيرته النضالية.



وفي الفترة المسائية انطلقت الفعاليات الرياضية والثقافية امنها سباق الإبل والخيل، و مهرجان فلكلوري متنوع. وقد حيث السيدة "مريم بن ديبة " امينة وطنية في اتحاد النساء الجزائريات صمود النساء الصحراويات مبرزة اهمية القضية بالنسبة للجزائريين