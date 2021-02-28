نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الأحد عن المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، العميد تركي المالك، قوله إن التحالف اعترض صاروخا فوق الرياض وست طائرات مسيرة أُطلقت على مناطق أخرى في المملكة.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي قوله إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء (السبت) وصباح الأحد من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي واحد أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تجاه مدينة الرياض".

وأضافت الوكالة نقلا عن الدفاع المدني أن "الشظايا تناثرت على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة"، موضحة أنه "نتجت عن سقوط إحدى الشظايا أضرار مادية بأحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات".

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم التحالف إنه اعترض أيضا "ست طائرات دون طيار مفخخة (أطلقت) تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط".