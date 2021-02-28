أعلنت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، اليوم الأحد، عن تعليق إضرابهم المبرمج اليوم ويوم غد.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن وزارة التربية الوطنية رفعت قضية إبطال قانونية الإضراب المبرمج اليوم الغد.

وعبرت النقابة على تمسكها بتسوية ملف رتبتي مساعد تربوي والمساعد الرئيسي وتمكينهم من الرتبة القاعديّة مشرف التربية وتطبيق المرسوم الرئاسي 14- 266 وتفعيله، واستصدار رخص استثنائية لفائدة المساعدين والمشرفين التّربويين للتّرقية إلى الرّتب الأعلى بما فيها أحقّيتهم المشاركة في مسابقة التّرقية إلى رتبة مستشار التربية أو التّسجيل على قوائم التأهيل.