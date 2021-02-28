أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية نزيه برمضان، أن قرار رئيس الجمهورية المتعلق بترقية عشر مقاطعات إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات يندرج ضمن التجسيد الميداني لتعهداته مما يسمح بآفاق تنموية واعدة .

ودعا برمضان في تصريح لبرنامج خاص بإذاعة تمنراست، اليوم الأحد، الشباب في المناطق التي رقيت إلى ولايات الأخذ بزمام المبادرة للإسهام في جهود التنمية .

وثمن برمضان المبادرات التي يقدمها ممثلو المجتمع المدني في هذه المناطق مؤكدا أنها أحد محركات التنمية المحلية التي سيعتمد عليها بعد التقسيم الإداري الجديد، وأوضح بالقول "الآن على شباب المنطقة أن يستغلوا هذه الفرصة الثمينة ويتحدوا لمجابهة التحديات الموجودة وأن يضعوا برامج تساعد على تنمية المنطقة جنبا إلى جنب ومؤسسات الدولة التي تهدف إلى تنمية كل ولايات الوطن".