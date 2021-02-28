كشف المدير العام للهياكل الصحية وعضو لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا البروفيسور، إلياس رحال، اليوم الأحد،

أن اللجنة العلمية باشرت تحقيقاتها بعد أن أعلن معهد باستور عن اكتشاف حالتين من السلالة البريطانية الجديدة لفيروس كورونا بالجزائر.

وفي حديثه للإذاعة الجزائرية، قال رحال أن اللجنة، قامت بعزل الشخصين ومباشرة التحقيقات الوبائية ولحد الساعة لم توجد دلائل على انتشار العدوى" ليضيف" أنه "تم اكتشاف هاتين السلالتين المتغيرتين لدى أحد مستخدمي قطاع الصحة على مستوى مستشفى الصحة العقلية بالشراقة وكذا مهاجر عائد من فرنسا لحضور مراسم دفن والده".

وأكد إلياس رحال، أن نتائج التحقيقات الوبائية الأولية لم تثبت لحد الآن تنقل السلالة المتحورة لفيروس كورونا إلى أشخاص أخرى.

وأضاف أن "السلالة البريطانية الجديدة سريعة الانتشار ومتواجدة حاليا في أزيد من 85 دولة، لكن الدراسات لم تثبت بعد أنها أكثر خطورة من الفيروس الكلاسيكي".

أشار الى أنه "إذا تم احترام الإجراءات الوقائية والبروتوكلات الصحية في كل الأماكن لن تشكل هذه السلالة الجديدة خطر على المواطنين".