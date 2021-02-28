أثنى مدرب مونبوليه الفرنسي دازكريان على لاعبه الدولي الجزائري آندي ديلور.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية: "لقد تحسن آندي كثيرا منذ قدومه خصوصا من الناحية الفنية، قلما يضّيع الكرات وأصبح يلعب بشكل جيد، هذه هي أفضل مواسمه". مضيفا: "..نعم يمكن القائد الجديد لفريق مونبوليه بشرط أن يكون أكثر ثباتا في نمطه المعيشي، هذا أفضل له، أحب هذا الفتى من يريد الاستمرار، بتقديم موسم كامل عليه أن يكون أكثر جدية، لقد تحدثنا كثيرا بخصوص هذه النقطة".