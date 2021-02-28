أعلنت إدارة المستشفى الميداني العسكري بمدينة أجدابيا الليبية، اليوم الأحد، حالة الطوارئ بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس "كورونا" المستجد في المدينة.

وأكدت إدارة المستشفى اليوم في بيان نشرته بوابة "الوسط" الإخبارية، ارتفاع عدد الحالات المصابة لديها جراء الفيروس المتحور، مهيبة بالمواطنين والجهات العامة والخاصة بالمدينة تطبيق التباعد الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

للإشارة فإن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في ليبيا وصل إلى 118 ألف حالة، بينما يصل إجمالي الوفيات إلى 2150 حالة.

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لمرض (كوفيد-19), في بريطانيا وجنوب إفريقيا و البرازيل.