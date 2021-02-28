أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغار شاهر بولخراص أن المجمع تمكن من الدخول في مجال استثمار الطاقات المتجددة ووصل إلى انجاز العديد من المحطات على المستوى الوطني بسواعد وإطارات جزائرية.

وأوضح بولخراص، في تصريح للقناة الإخبارية للتلفزيون الجزائري، أنه يوجد أكثر من 220 محطة قيد الاستغلال بالطريقة الهجينة، وهذا على مستوى الهضاب والهضاب العليا والجنوب، بالإضافة إلى محطة رياح في أدرار ومحطة تجريبية في غرداية، مضيفا أنه تم تكوين شباب في هذا المجال.

وتحدث الرئيس المدير العام لسونلغار، عن إستراتيجية الإصلاح بهدف إيصال الطاقة إلى المواطنين بالجودة والمعايير المطلوبة وكذا خطة المجمع في دمج الطاقات المتجددة في الشبكة، أن نسبة التغطية بشبكة الغاز وصلت إلى أكثر من 65 % فيما وصلت نسبة التغطية بشبكة بالكهرباء إلى أكثر من 98 %.

وأكد بولخراص، أن برامج التغطية متواصلة بوتيرة أسرع من أجل ربط كل المناطق خاصة مناطق الظل بالكهرباء والغاز وفق مخطط عمل يسير هو الآخر وفق وتير متسارعة، وأضاف قائلا في نفس السياق إن مؤسسته تسعى لانجاز في العشر سنوات القادمة محطات للإنتاج والتحويل الكهربائي والتوزيع، مما يجعل الجزائر مرجعا فعليا وفعالا على المستوى القاري، الجهوي وحتى العربي.

وكشف خلال حديثه عن الأرقام والمعطيات التي تتعلق باستثمارات مجمع سونلغاز من أجل تعزيز قدراته التوزيعية في الغاز والكهرباء أن الجزائر تحوز أكثر من 300 ألف كلم من شبكات الكهرباء وأكثر من 150000 فيما يخص شبكات الغاز كما بلغت سعة إنتاج الكهرباء أكثر من 22 ألف ميغاواط.