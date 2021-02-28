كشفت سفارة الولايات المتحدة بالجزائر، اليوم الأحد، عن السماح لحاملي تأشيرة التنوع DV2020 بالسفر إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت السفارة في منشور لها عبر صفحته الرسمية في "فايسبوك"، أنه سيستأنف كذلك القسم القنصلي لمعالجة IR5 ، F1 ، F3 ، F4 ، فئات تأشيرة التفضيل العائلي (F2A ، F2B)، وتأشيرات التنوع (DV2021)، وتأشيرات الهجرة القائمة على العمل.

مع منح الأولوية للفئات ذات الصلة المباشرة، بما في ذلك تأشيرات الخطيب، تليها أعداد محدودة من تفضيلات الأسرة، وتأشيرات التنوع، والتأشيرات القائمة على العمل. NVC أو KCC

وأضاف ذات المصدر، أنه بسبب الجائحة المستمرة، لا تزال قيود السفر الأخرى سارية في الولايات المتحدة والجزائر ودول العبور.

وتخضع أنماط الرحلات وإجراءات خطوط الطيران وفتحات المطارات للتغيير وللمتطلبات الإضافية.

وبالنسبة لجميع فئات التأشيرة المذكورة أعلاه، ستتصل السفارة أو مكاتب التأشيرات الأخرى بالمعنيين مباشرةً عندما نتمكن من تحديد موعد مقابلة.