برر الرئيس المدير العام للديوان الوطني لتربية الأنعام وتغذية الدواجن محمد بطراوي، ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء في الأسواق الجزائرية إلى ارتفاع تكلفة تغذية الدواجن التي تتشكل في الأساس من مادتي الذرة ومستخلصات السوجا المستوردتين واللتان تأثرت أسعارهما بشكل مباشر بجائحة كورونا.

وأشار بطراوي الذي حل اليوم الأحد، ضيفا على القناة الثانية، إلى الجهود التي يبذلها الديوان بالتنسيق مع مربي الدواجن من أجل توفير اللحوم البيضاء بكميات كافية خلال شهر رمضان المقبل وأسعار متاحة للجميع، مضيفا أن المعدل السنوي استهلاك اللحوم البيضاء من طرف الجزائريين يصل إلى 15 كلغ للشخص الواحد.

كما عدد بطراوي بعضا من التدابير المتخذة من أجل تخفيض فاتورة استيراد أعلاف الدواجن والتي بلغت 1.2 مليار دولار سنويا لما يفوق 5 ملايين طن من مادتي الذرة ومستخلصات السوجا.

وتحدث الرئيس المدير العام للديوان الوطني لتربية الأنعام وتغذية الدواجن عن برمجة 8900 هكتار لزراعة الذرة في كل من ادرار والمنيعة وغرداية والوادي وبسكرة والنعامة والجلفة، وهو ما سيسمح بإنتاج 30 أو 35 ألف طن على أكثر تقدير، وهي أولى خطوات الديوان في مسار الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية لتغذية الدواجن.