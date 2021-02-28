تحدث الدولي الجزائري سفيان هني عن التجربة التي يقضيها مع نادي الغرافة القطري فاتحا الباب أمام إمكانية عودته إلى الدور البلجيكي بعد نهاية عقده في 2022.

ونقلت وسائل إعلام بلجيكية مختلفة تصريحات لهني الذي قال: "لم تكن قطر جزءا من خطة مشواري، لكن قبل عام ونصف كان لدي خياران فقط إما البقاء في موسكو أو الانضمام إلى الغرافة الذي كان عرضه مقنعا للغاية".

وأوضح هاني: "صحيح أنني أفتقد الأمسيات الأوروبية وأن مستوى المنافسة ، الذي يمكن مقارنته بمستوى الدرجة الثانية في بلجيكا يجعلني متعطشا أحيانا، لكن على الأقل وجدت تحديًا وفرحة لكوني مهمًا للفريق. "

وأردف : "سأذهب في نهاية العقد فحتى مسؤولو الفريق رفضوا مؤخرا عدة اقتراحات، أريد أولا أن أكمل مهمتي المتمثلة في منح الغرافة لقبا، بعدها سأكون قادرًا على التفكير في العودة إلى بلجيكا".

واختتم سفيان هاني قائلاً: "من الواضح أن ناديا ميكلين وأندرلخت لا يزالان في قلبي، سأعود بسرور كبير. سيكون ذلك حلما. "