سجلت الجزائر 132 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 سااعة الأخيرة، حسبما أفادت اليوم اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية الجائحة في الجزائر، ـواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 113.092حالة.

و أفاد الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار تسجيل 4 وفيات جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2983 وفاة.

و أضاف المصدر أن 122 مريضا تماثل للشفاء من الفيروس خلال نفس الفترة، لينتقل العدد الإجمالي للمرضى الذين تماثلو للشفاء إلى 78.098 حالة.

أما فيما يخص الحالة الوبائية في ولايات الوطن، أوضح الدكتور جمال فورار أن 25 ولاية سجلت أقل من 9 حالات،19 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 4 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.