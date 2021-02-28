انهار فريق شباب بلوزداد أمام نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 5-1 (الشوط الأول 1-1)، اليوم الأحد بملعب دار السلام بتنزانيا برسم الجولة الثانية عن المجموعة الثانية لمنافسة رابطة أبطال افريقيا لكرة القدم.

ودخل ماميلودي صن داونز في صلب الموضوع منذ البداية, حيث تحصل على ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة سجلها تيمبا زوان، بعدما رد المدافع شعيب كداد بيده كرة كانت متوجهة الى الشباك، ليتم طرده.

وتمكن الشباب من تعديل النتيجة عبر امير سعيود قبل انتهاء الشوط الاول في الدقيقة الـ45.

و استغل النادي الجنوب افريقي النقص العددي لممثل الجزائر وسجل اربعة اهداف عن طريق بيتر شالوليل (48) و تيمبا زوان (67)، ثم ليبوهانغ مابوي (75) و كيرميت ايراسموس (89.(

وتعد هذه الهزيمة الاولى للشباب في الموسم في جميع المنافسات.

و كان من المقرر أن تلعب هذه المباراة يوم الثلاثاء الماضي بالجزائر، قبل أن يتم تأجيلها و تغيير مكان إجرائها بطلب من النادي العاصمي، بسبب مخاطر نقل العدوى بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا، حيث تعرف جنوب إفريقيا حاليا موجة ثانية من الجائحة التي تسببت فيها سلالة محلية أكثر عدوى.

وفي اللقاء الآخر عن ذات المجموعة، تعادل الهلال السوداني امام الضيف تي بي مازيمبي الكونغولي (0-0) الاربعاء الفارط.

في الجولة الثالثة، يستقبل بطل الجزائر الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة (20 :00).