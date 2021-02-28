أدانت محكمة الجنايات الإبتدائية لمجلس قضاء ورقلة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد المدعو ( ع - ق 31 سنة ) بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دج بعد متابعته بجناية التحريض على القيام بأعمال إرهابية و الإشادة بها بالإضافة إلى جنحتي عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية و التحريض على التجمهر.

ووفقا لقرار الإحالة فإن حيثيات هذه القضية الجنائية تعود إلى شهر يوليو من السنة المنصرمة حينما رصدت عناصر الشرطة القضائية بأمن ورقلة على الفايسبوك مقطع فيديو بتقنية البث المباشر يحمل حساب المدعو (ع - ق ) مدته ساعة و 11 دقيقة يظهر من خلاله صاحب الحساب المذكور موجها خطابات تروج للكراهية .

كما تضمن نفس الفيديو عبارات تحريضية موجهة للرأي العام المحلي تدعو للخروج إلى الشارع و التجمهر، كما نشر المعني أيضا على صفحته في الفايسبوك صورا لأسلحة حربية.

و بعد تحديد هوية صاحب الحساب تم توقيفه بمسكنة العائلي بحي المخادمة بورقلة وعثر لديه على هاتف نقال و آلة تصوير، كما أفضت الخبرة التقنية التي أجريت على الهاتف النقال محل الحجز إلى العثور على صورة إرهابي.

و كان ممثل الحق العام قد أكد في مرافعته على خطورة الأفعال المنسوبة للمدعو ( ع-ق ) في إطار هذه القضية الجنائية مشيرا إلى أن الوقائع ثابتة في حقه و منها إلتمس من هيئة المحكمة إدانته بعشر سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية نافذة بقيمة 1 مليون دج.