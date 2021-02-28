طالب، اليوم، سكان فرقة الكراكيب ببلدية الزبيرية بالمدية السلطات المحلية بالتدخل و الإسراع بتنحية المحجرة التي تسببت في نفوق مواشيهم وإتلاف محاصيلهم الزراعية.

وقد اضطر سكان المنطقة إلى الاعتصام، اليوم، أمام مقر البلدية إلى حين تلبية مطلبهم، الذي سبق للخبر وأن تناولته في أحد أعدادها، السنة الفارطة.

للتذكير، فإن المحجرة الواقعة بأرض الخواص، توجه أصحابها إلى المحكمة وأنصفتهم ورأفت بهم، عبر 07 أحكام قضائية، بطردها، دون جدوى.

كما أنها تسببت في رحيل السكان عن المنطقة جراء الغبار المنبعث منها، و التفجيرات المستمرة .