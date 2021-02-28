يعرف الشارع المحلي في ورقلة، توترات واحتجاجات، تمثلت في اندلاع مشادات بين شباب محتجين ومصالح الأمن، على خلفية صدور حكم قضائي أدان الناشط عامر قراش بـ7 سنوات سجنا نافذا.

وعمد العشرات من الشباب الغاضب على قطع عدد من الطرقات وإضرام النار في أطر العجلات المطاطية، مما استدعى التواجد المكثف لمصالح الأمن بمواقع الاحتجاجات، التي نشبت بعد صدور حكم قضائي يدين الناشط الشاب عامر قراش بسبع سنوات سجنا نافذا وذلك بتهم وصفت بـ" الثقيلة ".

من جهتها، عجت مواقع التواصل الاجتماعي بورقلة، بردود الفعل الغاضبة على سجن الناشط المذكور وسط مطالب بإطلاق سراحه.