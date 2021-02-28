توفي الفنان المصري يوسف شعبان، الأحد، عن عمر ناهز 90 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.



وكان الفنان المخضرم يوسف شعبان قد دخل وحدة العناية المركزة في مستشفى "الدقي" بالعاصمة المصرية، الثلاثاء.



وأفادت زينب، ابنة الفنان الراحل، بأن شعبان "دخل في حالة صدمة نفسية عقب معرفته إصابته بفيروس كورونا"، كما أن الأسرة في حالة حزن شديد عليه.



وأوضحت زينب أن والدتها مصابة بفيروس كورونا أيضا نتيجة مخالطتها له، لكن حالتها الصحية مستقرة بشكل كبير.