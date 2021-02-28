قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) إعفاء الأندية الأربعة المشاركة في مختلف المنافسات الإفريقية من الدور التمهيدي لكأس الرابطة المحترفة التي تنطلق فعالياتها نهاية مرحلة ذهاب البطولة، حسب ما أعلنت عنه اليوم الاحد الهيئة الفدرالية.

و ذكرت الاتحادية في بيان لها أن "الاندية الاربعة المشاركة في مختلف المنافسات الافريقية وصاحبة المراتب الاولى في ترتيب البطولة لموسم 2019-2020 وهي شباب بلوزداد، مولودية الجزائر، وفاق سطيف و شبيبة القبائل، ستكون معفاة من الدور التمهيدي لكأس الرابطة المحترفة خاصة في ظل تزايد عدد لقاءاتها المتأخرة".

وخلال الاجتماع العادي للمكتب الفيدرالي، المنعقد اليوم الأحد، بمقر الهيئة الاتحادية بالجزائر، برئاسة خير الدين زطشي، قدم رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار عرضا حول نظام كأس الرابطة حيث تم اقتراح صيغتين، وافق من خلالها الأعضاء الحاضرين على الصيغة المتمثلة في مشاركة 20 ناديا محترفا في هذه المنافسة التي تنطلق في نهاية مرحلة الذهاب و بعد فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي في تاريخ 11 افريل.

وسيتم إجراء القرعة لتحديد ثمانية أندية من بين الـ16 المتبقية للعب الدور التمهيدي الذي تتأهل منه أربعة فرق.

الفرق الاربعة المتأهلة تضاف لها الفرق الاربعة المعفاة الى جانب الفرق الثمانية المتبقية لإجراء الدور ثمن النهائي، بعد سحب القرعة، حسب بيان الفاف.

وستجرى الأدوار الأخرى بصفة كلاسيكية (ربع النهائي، نصف النهائي و النهائي، أي بمعدل 4 الى 5 مقابلات للفريق الواحد).

وكانت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم قد قررت خلال اجتماع المكتب الفيدرالي الأخير بتاريخ 26 جانفي، إلغاء نسخة كأس الجزائر لسنة 2021 ليتم استبدالها بكأس الرابطة المحترفة بسبب الظرف الصحي المتعلق بوباء كورونا.

يذكر أن شباب بلوزداد كان قد فاز بآخر كأس للرابطة في سنة 2000.