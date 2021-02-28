صدر مرسوم رئاسي في العدد 14 من الجريدة الرسمية. بموجبه سترفع الجزائر من حصتها في رأسمال البنك الافريقي للتنمية من خلال اكتتاب 6.083 سهما إضافيا.



ويتعلق الأمر بالمرسوم رئاسي، الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 21 فبراير 2021، والذي يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الافريقي للتنمية بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم.



ووفقا لنفس المصدر، يتم دفع اكتتاب الجزائر من أموال الخزينة العمومية حسب الاشكال المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 27 مايو لسنة 2010 و القرار المؤرخ في 21 أكتوبر 2020.