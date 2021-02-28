ستشهد عدة بلديات بالجزائر العاصمة تذبذبا في عملية التزويد بالمياه الشروب,غدا الاثنين, بسبب أشغال صيانة كهربائية, حسبما افاد به اليوم الاحد بيان لشركة المياه و التطهير للجزائر العاصمة "سيال".



وأوضحت المؤسسة بأنها ستقوم, في إطار تأمين عملية التزويد بالمياه الشروب, بأشغال صيانة كهربائية خلال يوم الإثنين 01 مارس 2021 وهذا بداية من التاسعة صباحا الى الثانية زوالا.



وستقام هذه الأشغال على مستوى محطة الضخ بجسر قسنطينة, حسب البيان الذي أفاد بأن ذلك سيخلق تذبذبات في عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى بلديات بوزريعة (تذبذبات طفيفة), بني مسوس (تذبذبات طفيفة), جسر قسنطينة (كليا) وبلدية بئر خادم (كليا).



وأكدت "سيال" بأن الوضعية العادية لعملية التزويد ستستأنف تدريجيا في نفس اليوم الاثنين بداية من الساعة الثانية زوالا.



من جهة أخرى, دعت المؤسسة الزبائن الى التحقق من إغلاق الصنابير لتجنب الفيضانات المحتملة عند استعادة إمدادات المياه وكذا ترك إحدى صنابير المياه الباردة تعمل بتدفق منخفض لبضع دقائق لطرد أي هواء قد يكون في قناة الربط.



كما تضع تحت تصرف الزبائن رقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة, 1594, لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم, طيلة ايام الاسبوع و 24سا/24سا.



