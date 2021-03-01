نبهت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، إلى هبوب رياح قوية وزوابع رملية تؤدي إلى ضعف الرؤية على ولايات الجنوب الشرقي للبلاد.

وأوضح تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، نشر عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، أن رياحا قوية، وزوابع رملية تجتاح الولايات التالية: ورڨلة، إليزي، الوادي، غرداية، تڨرت، عين صالح والمنيعة، وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل من اليوم الإثنين.

فيما أشار المصدر، إلى أن سرعة الرياح ستتعدى 60 كلم/سا.