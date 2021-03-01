ارتفعت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الإثنين، مدفوعة بإقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وتأثرت الأسعار صعوداً بتوترات في الشرق الأوسط، ذات صلة بهجمات نفذها الحوثيون، السبت، ضد أهداف داخل الأراضي السعودية، طالت العاصمة الرياض.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ماي، بنسبة 1.63% أو 1.05 دولار، إلى 65.46 دولاراً للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم أفريل، بنسبة 1.56% أو 97 سنتاً، إلى 62.47 دولاراً للبرميل.