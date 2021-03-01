التحق المستقدم الجديد لفريق اتحاد الجزائر زكرياء نعيجي بتدريبات فريقه عشية أمس الأحد.

وحسب الصفحة الرسمية لنادي سوسطارة على الفايسبوك فإن اللاعب سيتدرب على إنفراد في انتظار الاندماج مع زملاءه.

وفي سياق متصل التحق عاد سعدي رضواني إلى أجواء المّران الجماعي وهذا بعد غيابه منذ لقاء الجولة الثالثة ضد وداد تلمسان، فيما لا يزال عبد الكريم زواري، مازير صولة، مهدي بن دين وفاتح عاشور يتدربون على إنفراد في قاعة تقوية العضلات مع المحضر البدني.