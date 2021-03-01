يخضع اليوم ، الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي حارس الاتفاق السعودي إلى اختبارات اللياقة البدنية من أجل معرفة جاهزيته، قبل مباراة النصر المقبلة لحساب الجولة 22 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين المقررة يوم الجمعة المقبل ، حسب صحيفة" الاقتصادية" السعودية.

ولم يستطع مبولحي المشاركة في مباراة التعاون الماضية، بعد أن شعر بآلام في الركبة خلال التدريبات، وخضع لبرنامج تأهيلي، ومن ثم شارك في التمرين الأخير للفريق لكن الجهاز الفني بقيادة خالد العطوي فضّل إراحته.

وشارك مبولحي في تدريبات أمس لكن الاختبارات اللياقة ستبين مدى جاهزيته أكثر.