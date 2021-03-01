سيطلق القرض الشعبي الجزائري في "غضون أسبوع أو خمسة عشر يوما (15) القادمة" على أقصى تقدير" التطبيق الإلكتروني "الصيرفة النقالة" (Mobile Banking) الذي سيسمح للزبائن بالقيام بالعمليات البنكية انطلاقا من هاتفهم المحمول، وهذا لتحقيق مزيد من الفعالية والسرعة في تسيير نشاطاتهم وأعمالهم، حسبما أعلنه أمس الأحد الرئيس المدير العام لهذا البنك العمومي، محمد دحماني.

ففي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، أوضح دحماني أن "القرض الشعبي الجزائري يعتزم في غضون الخمسة عشر (15) يوما القادمة إطلاق تطبيق إلكتروني، يُسمى "الصيرفة النقالة"، ليُضاف إلى الخدمات الأخرى كالدفع الإلكتروني ومنصة الصيرفة الإلكترونية (E-banking)، وهو التطبيق الذي سيوفر جملة من المزايا المرتبطة بالحركية، لاسيما وأنه يسمح للزبائن بإجراء عمليات مالية بطريقة بسيطة ومرنة.

كما جدد الرئيس المدير العام التزام البنك العمومي "بتطوير خدماته لاستجابة أفضل لتطلعات المواطنين"، مشيرا إلى أن القرض الشعبي الجزائري يسعى من خلال إستراتيجية تتكيف ومعايير العصرنة والرقمنة لعرض خدمات معاصرة ومبتكرة وتنافسية. أما بخصوص خدمة الصيرفة الإسلامية، فقد أوضح دحماني أن منتوجات هذه الصيرفة ستكون متوفرة في 100 وكالة بنكية تابعة للقرض الشعبي على المستوى الوطني مع نهاية جوان 2021، وهذا طبقا لبرنامج توزيع الخدمات الذي قرره البنك في هذا الشأن".

وفي الختام، أكد المسؤول "التهافت الكبير" على هذه الصيغة من التمويل الإسلامي، مضيفا أنه يشكل "تحفيزا لتعزيز الجهود المبذولة في هذا الصدد ودعمها أكثر من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.