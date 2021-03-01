نظم اليوم، عمال السلك شبه الطبي، بمستشفى نفيسة حمود "بارني سابقا" وقفة احتجاجية تنديدا بظروف العمل وتدهور العلاقة مع إدارة المستشفى وبعض رؤساء المصالح الاستشفائية.

بحديقة المستشفى تجمع عدد معتبر من الممرضين تلبية لنداء الفرع النقابي للسلك، بعد أن بلغت الأوضاع حسبهم مستوى لا يطاق. وحسب المحتجين، فإن ظروف العمل تزداد تدهورا "لدرجة أن الأوراق المكتبية غير متوفرة، الأطباء لا يجدون وصفات لتحريرها للمرضى".

وأعاب هؤلاء على المديرة الجديدة عدم فتحها قنوات الحوار مع الشريك الاجتماعي، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك خلال تصريحاتهم متهمين إياها بسوء معاملة بعض العمال.

واتهم هؤلاء أيضا بعض رؤساء المصالح باتخاذ إجراءات تغيير مناصب عمل أعضاء السلك الشبه الطبي دون مراعاة أدنى المقاييس. في الأخير، تنقلنا لمكتب المديرة لمعرفة موقفها ومنحها الكلمة للرد على ما جاء على لسان المحتجين، غير أنها كانت في اجتماع دام طويلا ولم يتسن لنا الانتظار وقد منحنا رقم هاتفنا لمعاونيها.