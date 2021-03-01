هنأ الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الإثنين، رجال ونساء الحماية المدنية، في يومهم العالمي.

وكتب جراد في تغريدة على صفحته الرسمية عبر "تويتر": "في يومكم العالمي، أقف وقفة تقدير وعرفان لرجال ونساء الحماية المدينة لما قدمتموه للوطن بشجاعة واحترافية".

وأضاف، "جسدتم معاني الإنسانية بتجندكم للإسعاف وإنقاذ الأرواح في مواجهة وباء كورونا".

وقال الوزير الأول، "لن ننسى زملاؤكم الذين استشهدوا لإنقاذ حياة الآخرين وأسماؤهم تبقى مدونة في سجل شهداء واجب الحماية المدنية".