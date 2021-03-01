أكد نائب رئيس نادي الهلال السوداني، طاهر يونس، أن مباراة يوم الجمعة المقبل أمام شباب بلوزداد بالجزائر في دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا، تعتبر فاصلة في مسيرة الفريق في المنافسة القارية.

وصرح طاهر يونس قائلا: "الفريق سيسافر إلى الجزائر يوم الأربعاء المقبل بطائرة خاصة لتوفير سبل الراحة للاعبين من أجل الخروج بنتيجة إيجابية بعد التعادل المخيب للآمال أمام مازيمبي في السودان"، مضيفا: "فريق الهلال في مرحلة بناء حاليا، حيث سيعكف مجلس الإدارة بعد نهاية الموسم على تحديد نقاط الضعف واستكمال النقائص"، مشيرا إلى استعانة إدارة الكرة في النادي بمحلل متخصص للأداء الفني".

وخسر الهلال أمام صن داونز في جنوب إفريقيا في الجولة الأولى، وتعادل مع مازيمبي في الخرطوم في المواجهة الثانية، ليحتفظ بنقطة وحيدة قبل مواجهة شباب بلوزداد.